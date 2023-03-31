Как может навредить организму докторская колбаса: врач Арзамасцев

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колбасы

По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, пристрастие к этому продукту может стать фактором лишнего веса и гипертонии.

Врач Арзамасцев рассказал в интервью, как может навредить организму докторская колбаса. Медик отметил, что в условиях ее чрезмерного употребления почти гарантированно возникает набор веса. Докторская колбаса является высококалорийным продуктом, напомнил он.

«Человек может набирать килограммы за счет такого лакомства довольно быстро. Особенно если уже есть проблемы с весом. Тогда такая колбаса будет 100% давать прибавку», – сообщил Арзамасцев «Москве 24».

Кроме того, добавил врач, в докторской колбасе нередко содержится слишком много соли и красителей. При их регулярном потреблении может возникать задержка жидкости, что чревато отеками, увеличением веса, излишней нагрузкой на сердце, возникновением той же гипертонии.

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Евгений Арзамасцев заострил внимание на том, что докторская колбаса насыщена жирами, и это еще одна причина контролировать ее употребление. Если у человека имеются проблемы с печенью, поджелудочной железой, продукт лучше исключить из рациона во избежание обострений.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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