Названы доступные продукты, помогающие очищать легкие

Работа легких может ухудшаться с возрастом, к тому же на них оказывает негативное влияние накопление в воздухе вредных веществ. С учетом этого, в рацион следует включать продукты, помогающие очищать их, поддерживать правильное функционирование.Брокколи, цветная капуста, а также гораздо более доступная белокочанная капуста антиоксидантов, которые стимулируют вывод токсинов из организма.Употребление каротиноидов связывается со снижением риска развития рака легких. В большом количестве они содержатся во фруктах и овощах оранжевого или красного цвета.Согласно исследованиям, продукты, богатые жирными кислотами, оказывают чрезвычайно благотворное влияние при хронической астме.Шпинат, спаржа, свекла и чечевица могут активизировать вывод из организма канцерогенных веществ, способствующих возникновению рака легких.В нем много аллицина, обладающего способностью уменьшать воспаление в легких и нейтрализовать свободные радикалы.Апельсины, красный и зеленый перец, лимоны и грейпфруты, та же капуста в значительной степени способствуют правильному функционированию легких, в результате чего ко всему телу поступает больше кислорода, проинформировал портал Pronews.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют есть ферментированные продукты для замедления старения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.