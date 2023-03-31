Названы доступные продукты, помогающие очищать легкие

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капуста

Крестоцветные овощи, а также продукты с каротиноидами называются специалистами в числе тех, что помогают очищать легкие и при этом являются доступными для очень многих.

Работа легких может ухудшаться с возрастом, к тому же на них оказывает негативное влияние накопление в воздухе вредных веществ. С учетом этого, в рацион следует включать продукты, помогающие очищать их, поддерживать правильное функционирование.

Крестоцветные овощи. Брокколи, цветная капуста, а также гораздо более доступная белокочанная капуста антиоксидантов, которые стимулируют вывод токсинов из организма.

Продукты с каротиноидами. Употребление каротиноидов связывается со снижением риска развития рака легких. В большом количестве они содержатся во фруктах и овощах оранжевого или красного цвета.

Продукты с жирными кислотами Омега-3. Согласно исследованиям, продукты, богатые жирными кислотами, оказывают чрезвычайно благотворное влияние при хронической астме.

Продукты с фолиевой кислотой. Шпинат, спаржа, свекла и чечевица могут активизировать вывод из организма канцерогенных веществ, способствующих  возникновению рака легких.

Чеснок. В нем много аллицина, обладающего способностью уменьшать воспаление в легких и нейтрализовать свободные радикалы.

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Продукты с витамином С. Апельсины, красный и зеленый перец, лимоны и грейпфруты, та же капуста в значительной степени способствуют правильному функционированию легких, в результате чего ко всему телу поступает больше кислорода, проинформировал портал Pronews.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют есть ферментированные продуктыдля замедления старения.

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