Диетологи рассказали, что помогает похудеть без диет и голода

«Движение – то, что нужно для сжигания жира. Вы можете начать больше двигаться, выполняя повседневные задачи, такие как приготовление пищи, уборка пылесосом, вынос мусора, сбор разбросанных вещей, игрушек и т. д. Все жти действия в течение дня могут казаться незначительными, но именно небольшие движения каждый час имеют значение, когда речь идет о снижении жировых отложений», - сообщила диетолог Сара Бокхарт

Британские диетологи Сара Бокхарт и Рианнон Ламберт, рассказали в интервью изданию The Sun, что представление о похудении как о чем-то, что требует голодать и во всем себя ограничивать, является ошибочным. Потеря жира в теле сводится только к дефициту калорий, подчеркнули специалисты. Иначе говоря, вы худеете, когда тратите калорий больше, чем получаете. Эксперты заявили, что научившись управлять своим балансом калорий, можно иметь здоровый вес и поддерживать стройность, не моря себя голодом.Диетологи уточнила, что помогает похудеть без диет и голода за счет создания дефицита калорий.Эксперты советует повысить свою рутинную двигательную активность.Худеющим людям, вместо того, чтобы ставить себе задачу есть меньше, диетолог Рианнон Ламберт советует включать в рацион больше здоровых и полезных продуктов. Медик констатирует, что разнообразное питание, включающее натуральные, цельные и необработанные продукты, улучшает состояние микробиома кишечника, что крайне важно для похудения и поддержания веса.В рацион худеющих должны входить цельнозерновые продукты, орехи и семена, бобовые. Клетчатка этих продуктов помогает дольше не чувствовать себя голодным и меньше есть.Хороший ночной сон помогает телу сжигать жир, не голодая. Для этого нужно спать минимум семь часов. У людей, которые спят меньше, мозг стимуируется нейросигналами, которые заставляют его жаждать быстрой энергии. Как результат, возникает потребность в сладком и других углеводных продуктах.Хорошее увлажнение организма также важно, потому что оно помогает полноценнее усваивать питательные вещества из пищи, что формирует длительное чувство сытости.Занятия, увеличивающие частоту сердечных сокращений, увеличивают и расход энергии, для которой организм тратит калории.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают улучшить состав кишечной микробиоты.

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