Свекла улучшает работу печени и мозга

В умеренном количестве свеклу можно есть хоть каждый день. Этот недорогой скромный овощ содержит много антиоксидантов, а также важные для здоровья минералы и витамины: кальций, фосфор, калий, магний, железо, цинк витамины В1, В2 и В6, витамин С. Кроме того, свекла обладает рядом свойств, укрепляющих здоровье организма.Свекла содержит большое количество бетанина – флавоноида, обладающего антиоксидантным действием. Бетанин поддерживает сердечно-сосудистую систему и может предотвращать кардиологические заболевания. Употребление свекольного сока содействует снижению артериального давления.Свекла богата веществами нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Под действием оксида азота расслабляются и расширяются кровеносные сосуды, в том числе в головном мозге – это обеспечивает лучшую транспортировку кислорода и питательных веществ. Как результат, повышается концентрации внимания, улучшаются другие функции мозга.Содержащийся в свекле бетанин не только помогает при высоком кровяном давлении, но также оказывает положительное влияние на печень. Например, благодаря его действию уменьшается накопление жира в печени, активизируются ее функции, снижается уровень холестерина.Как многие другие овощи, свекла содержит клетчатку, которая является эффективным активатором пищеварения. Включение в рацион свеклы предотвращает запоры и снижает риск развития геморроя, сообщило издание Fit for Fun.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают предотвратить дефицит железа.

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