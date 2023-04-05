Медик Соломатина назвала самое полезное растительное масло в пожилом возрасте

«Омега-3 помогают стабилизировать ситуацию с бляшками, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Поэтому льняное масло, в частности, еще и предотвращает сосудистые катастрофы, то есть инсульт и инфаркт», - рассказала Елена Соломатина «Москве 24».

«Очень часто среди пожилых встречается раздражительность. Достаточно просто добавить в рацион льняное масло, и эмоциональная подвижность будет ниже», - заметила врач-диетолог.

Медик Соломатина объяснила в интервью, почему именно льняное растительное масло считается самым полезным в пожилом возрасте. Диетолог констатировала, что данный продукт отличается особенно высокой концентрацией жирных кислот омега-3. Благодаря их положительному влиянию на организм снижается подверженность сосудов атеросклерозу, улучшается деятельность сердца.Специалист добавила, что в качестве богатого источника омега-3 льняное масло приносит много пользы головному мозгу. Функции мозга улучшаются за счет того, что жирные кислоты делают более эффективной его восприимчивость к нервным сигналам.Вдобавок употребление этого растительного масла помогает лучше переносить стресс.Еще один плюс употребления льняного масла в пожилом возрасте – это его способность снижать уровень воспаления. Таким образом продукт оказывает профилактическое действие в отношении суставных болезней и болезней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные эффекты дает употребление свеклы.

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