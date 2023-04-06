Врач Арзамасцев объяснил, насколько опасен алкоголь при гипертонии

«Если человек с гипертонической болезнью начнет пить алкоголь при давлении 140, к окончанию всего мероприятия оно может быть уже за 200, а то и больше. Это может обернуться весьма плачевными последствиями», - поделился Арзамасцев с «Москвой 24».

«В долгосрочной перспективе может быть нарушение работы почек, потому что кровеносная система этого органа тоже зависит от давления», – добавил эксперт.

Врач Арзамасцев рассказал в интервью, что людям с высоким давлением лучше отказаться от приема спиртного. По словам медика, употребляемый гипертониками алкоголь нарушает адаптационные механизмы организма – в результате давление перестает быть стабильно высоким, начинает «скакать». К тому же выпивка провоцирует задержку жидкости, что лишь усугубляет подверженность АД этим колебаниям, делая их очень сильными.Врач предупредил, что проблемы с сосудами у пьющих гипертоников могут обернуться «грозными осложнениями». В частности, может произойти разрыв имеющейся аневризмы, могут возникнуть инсульт или инфаркт..Ранее портал MedikForum.ru перечислил восемь причин , которые могут побудить человека отказаться от алкоголя.

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