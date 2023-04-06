Врач Арзамасцев объяснил, насколько опасен алкоголь при гипертонии
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: употребление алкоголя при гипертонии чревато развитием инсульта, инфаркта, болезни почек.
Врач Арзамасцев рассказал в интервью, что людям с высоким давлением лучше отказаться от приема спиртного. По словам медика, употребляемый гипертониками алкоголь нарушает адаптационные механизмы организма – в результате давление перестает быть стабильно высоким, начинает «скакать». К тому же выпивка провоцирует задержку жидкости, что лишь усугубляет подверженность АД этим колебаниям, делая их очень сильными.
«Если человек с гипертонической болезнью начнет пить алкоголь при давлении 140, к окончанию всего мероприятия оно может быть уже за 200, а то и больше. Это может обернуться весьма плачевными последствиями», - поделился Арзамасцев с «Москвой 24».
Врач предупредил, что проблемы с сосудами у пьющих гипертоников могут обернуться «грозными осложнениями». В частности, может произойти разрыв имеющейся аневризмы, могут возникнуть инсульт или инфаркт..
«В долгосрочной перспективе может быть нарушение работы почек, потому что кровеносная система этого органа тоже зависит от давления», – добавил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru перечислил восемь причин, которые могут побудить человека отказаться от алкоголя.
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Евгений Арзамасцев
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог
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