Диетолог Соломатина поделилась рецептом напитка для снижения давления

«Свекла, сельдерей, петрушка – вот такой смузи можно пить. Петрушка дает мочегонный эффект, а свекла и сельдерей – сосудорасширяющее действие», - рассказала Соломатина о напитке для снижения давления.

«Если давление сильно повышено, лучше снижать его с помощью медикаментов. Смузи – это лишь вспомогательный элемент», – поделилась специалист с «Москвой 24».

В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной был озвучен рецепт напитка для снижения повышенного кровяного давления. В этот рецепт входит свекла, содержащая природные нитраты, под действием которых кровеносные сосуды расслабляются и расширяются.Диетолог заметила, что в такой смузи можно дополнительно класть банан, являющийся богатым источником магния и калия. Данные микроэлементы также позитивно влияют на сосуды и сердце. Благодаря действию магния происходит расширение сосудов, тогда как под влиянием калия активизируется мочегонная функция и снижается отечность – все это тоже производит гипотензивный эффект. Такой напиток будет полезен пожилым людям.Для укрепления сосудов медик порекомендовала употреблять ягоды, готовить те же смузи с их использованием.В то же время, подчеркнула Елена Соломатина, никакой напиток не следует воспринимать как лекарство.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно отказываться от хлеба.

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