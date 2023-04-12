Эндокринолог Павлова назвала творог, мясо и яйца среди продуктов на каждый день

Кисломолочные продукты.

Мясо.

Рыба.

Яйца.

Продукты, содержащие растительную клетчатку.

«Мясо надо есть в отварном, тушеном или запеченном виде, не более 200 граммов за один прием пищи. Но не колбасы, сосиски, сардельки, а также копченые и жареные изделия», - подчеркнула Зухра Павлова.

«Например, можно съедать по одному фрукту какого-то вида (яблоко, апельсин, банан и т.п.). Ягоды – не больше стакана в день. Овощи, даже самые полезные, не должны употребляться в избытке, так как и они могут растянуть желудок. Чтобы наедаться нормальным количеством пищи, ее нужно научиться тщательно пережевывать».

Эндокринолог Павлова рассказала о составленном лично для себя топ-списке полезных продуктов на каждый день.Вот как выглядит этот перечень.Говоря о кисломолочных продуктах, включая творог, Зухра Павлова назвала их приемлемую дневную норму – до 150 граммов.Что касается мяса, рекомендации медика следующие: красное мясо и свинину нужно есть максимум дважды в неделю; до четырех раз в неделю следует есть птицу, также можно включать в рацион крольчатину.Разнообразную рыбу, считает врач, можно употреблять до шести раз в неделю, порция на каждый день не должна превышать 200 граммов.Яйца специалист советует съедать в количестве максимум пять штук на протяжении недели.Также Павлова рассказала, как нужно употреблять растительную клетчатку.Специалист предупредила, что рекомендует эти продукты на каждый день людям без заболеваний или особенностей образа жизни, подразумевающих специальные диеты или ограничения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные продукты мешают людям худеть.

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