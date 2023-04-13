Врач Кардапольцева: при больной печени и диабете следует отказаться от пасхальных угощений

«Людям с заболеваниями печени следует отказаться от поедания яиц на Пасху», - сказала Елизавета Кардапольцева в комментарии «Газете.Ru».

«Выпечка содержит сахар и повышает его уровень в крови – это может спровоцировать сосудистые осложнения. Также стоит отказаться от куличей людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта», - заявила врач-эндокринолог.

Врач Кардапольцева проинформировала, что людям с больной печенью нужно строго контролировать присутствие в своем рационе такого продукта как яйца. Их ежедневное употребление допускается только при условии, что печень человека является здоровой, поскольку в этом случае орган помогает организму эффективно перерабатывать жир, поддерживать нормальный уровень липидов в крови. Слабая печень с такой задачей не справляется.Комментируя употребление другого пасхального угощения – кулича – медик напомнила, что в нем содержится высокая концентрация быстрых углеводов, которые за короткое время усваиваются организмом и способствуют резкому повышению уровня сахара в крови, а также более активному жироотложению в теле. Таким образом, констатировала эксперт, от поедания куличей следует отказаться тем, кто болен сахарным диабетом, имеет избыточную массу тела, ожирение.Кроме того, сладкую сдобную выпечку (особенно очень свежую) небезопасно употреблять людям с проблемами сосудов, ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц (максимум) можно съесть в Пасху.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.