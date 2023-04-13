Врач Кардапольцева: при больной печени и диабете следует отказаться от пасхальных угощений

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выпечка

Яйца и куличи являются традиционным пасхальным угощением, но при некоторых проблемах со здоровьем есть их не следует, сообщила эндокринолог Елизавета Кардапольцева.

Врач Кардапольцева проинформировала, что людям с больной печенью нужно строго контролировать присутствие в своем рационе такого продукта как яйца. Их ежедневное употребление допускается только при условии, что печень человека является здоровой, поскольку в этом случае орган помогает организму эффективно перерабатывать жир, поддерживать нормальный уровень липидов в крови. Слабая печень с такой задачей не справляется.

«Людям с заболеваниями печени следует отказаться от поедания яиц на Пасху», - сказала Елизавета Кардапольцева в комментарии «Газете.Ru».

Комментируя употребление другого пасхального угощения – кулича – медик напомнила, что в нем содержится высокая концентрация быстрых углеводов, которые за короткое время усваиваются организмом и способствуют резкому повышению уровня сахара в крови, а также более активному жироотложению в теле. Таким образом, констатировала эксперт, от поедания куличей следует отказаться тем, кто болен сахарным диабетом, имеет избыточную массу тела, ожирение.

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Кроме того, сладкую сдобную выпечку (особенно очень свежую) небезопасно употреблять людям с проблемами сосудов, ЖКТ.

Не одно и не два: сколько пасхальных яиц можно съесть за день?


«Выпечка содержит сахар и повышает его уровень в крови – это может спровоцировать сосудистые осложнения. Также стоит отказаться от куличей людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта», - заявила врач-эндокринолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц (максимум) можно съесть в Пасху.

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Елизавета Кардапольцева
Елизавета Кардапольцева
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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