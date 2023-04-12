Сколько яиц можно съесть за один раз: диетолог Соломатина

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яйца

Врач-диетолог Елена Соломатина: для здорового организма норма – это одно или два яйца в сутки.

Диетолог Соломатина поделилась советом об употреблении яиц в день Пасхи, которая знаменует окончание длительного поста, подразумевающего отказ от животной пищи. Медик заметила, что люди, которые постились, должны с осторожностью вновь начинать есть продукты животного происхождения – организму нужно дать возможность привыкнуть к такой еде.

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«Из-за ограничений во время поста ферментативная система организма начинает работать иначе», - рассказала специалист News.ru.

Отвечая на вопрос, сколько яиц можно съесть за один раз, диетолог Соломатина уточнила: в отсутствие заболеваний, требующих каких-то пищевых ограничений, нормально съедать до двух яиц в день, они достаточно легко усваиваются пищеварительной системой.

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«Пару яиц за один раз можно съесть, но лучше одно съесть на завтрак и одно на обед», – порекомендовала диетолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо предельное количество яиц, которое можно съесть в Пасху.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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