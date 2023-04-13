Идеальны для похудения: диетолог рассказала о пользе шампиньонов

«Когда клетчатка шампиньонов идет по толстому кишечнику, она сорбирует большое количество вредных веществ, и затем все выводится наружу», - поделилась Елена Тихомирова.

«Для худеющих шампиньоны – просто идеальный продукт в том плане, что у них практически отсутствует калорийность. Вся калорийность шампиньонов представлена только клетчаткой, которая, как известно, не переваривается. К тому же в них не содержатся жиры и углеводы», - сообщила Елена Тихомирова «Известиям».

Диетолог Тихомирова рассказала о пользе шампиньонов в интервью на тему самых полезных для кишечника продуктов. Медик объяснила, что они богаты грибной клетчаткой, практически не всасывающейся пищеварительным трактом – в толстом кишечнике она действует подобно губке, впитывающей все нехорошее и вредное.Диетолог добавила, что употребление шампиньонов полезно также тем, что оно улучшает перистальтику кишечника. Вдобавок их клетчатка служит источником питания «хорошим» кишечным бактериям (в частности, бифидобактериям, лактобактериям). Благодаря этому улучшается общее состояние кишечной микрофлоры, с чем, в свою очередь, тесно связаны активное функционирование иммунной системы, эффективная защита организма от инфекций, профилактика депрессивных состояний и болезней мозга.При отсутствии индивидуальных ограничений шампиньоны будут очень полезны людям, пытающимся похудеть.Дополнительно диетолог посоветовала есть для улучшения здоровья кишечника печеные яблоки.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти полезных продуктах , которые могут присутствовать в рационе питания ежедневно.

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