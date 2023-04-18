Врач Денисова: при сердцебиении после кофе лучше пить цикорий

«Есть люди, которые не очень хорошо реагируют на такие большие дозы кофеина. У них может быть повышено сердцебиение, могут начаться головные боли, может быть даже кратковременный подъем артериального давления», – рассказала медик «Радио 1».

«В цикории содержится полисахарид инулин, который очень хорошо влияет на содержание сахара в крови, поэтому он показан диабетикам», – добавила врач-диетолог.

Врач Денисова заметила в интервью, что максимальной дозой кофе за день являются четыре чашки, однако есть люди, которые плохо реагируют на кофеин даже в его более скромном количестве.Тем, кто испытывает дискомфорт после кофе, Наталья Денисова порекомендовала попробовать цикорий. Напиток из цикория обладает кофейным ароматом, однако не оказывает чрезмерно тонизирующего эффекта подобно кофеину. По словам эксперта, после цикория не происходит подъема давления.В свою очередь, любителям кофе специалистка посоветовала употреблять только его натуральные варианты, избегая растворимого напитка. Денисова заявила, что в растворимом кофе практически нет антиоксидантов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что капуста защищает организм от воздействия канцерогенов, содержащихся в жареном мясе.

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