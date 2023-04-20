Диетолог Арзамасцев: тыквенные семечки замедляют рост атеросклеротических бляшек

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тыквенные семечки

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: тыквенные семечки особенно полезно есть пожилым людям.

Диетолог Арзамасцев посоветовал пожилым россиянам включать в рацион семена тыквы. Одним из плюсов этого продукта является стимулирующее действие на кишечник. Не секрет, что перистальтика ЖКТ в пожилом возрасте ослабевает – в свою очередь, клетчатка, содержащаяся в тыквенных семечках, улучшает кишечную моторику.

Кроме того, многие пожилые люди начинают страдать от сосудистых проблем – повышенного скопления в них холестерина, развития атеросклероза. Семечки тыквы препятствуют этим негативным процессам.

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«В тыквенных семечках много полезных жирных кислот, которые помогают повлиять на липидный спектр и на образование атеросклеротических бляшек, уменьшив их рост», - рассказал Евгений Арзамасцев «Москве 24».

Врач добавил, что такие семечки являются богатым источником таких микроэлементов как цинк и кремний.  По словам специалиста, употребление достаточного количества цинка эффективно поддерживает иммунитет, а благодаря кремнию улучшаются защитные функции кожи, укрепляются ногти и волосы.

Тыквенные семечки поддержат здоровье мозга


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к некоторым продуктам повышает вероятность развития рака.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог. нутрициолог
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