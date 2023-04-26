Эндокринолог Яушева: жирные, сладкие и мучные продукты «бьют» по печени

В беседе с «МедикФорум» медик отметила: по возможности нужно избегать продуктов, содержащих большое количество добавленного сахара. Печень, участвующая в процессе пищеварения, превращает сахар в жиры. Если он употребляется в большом количестве, телом накапливается избыточный жир, который откладывается в его разных областях, включая печень. В конечном итоге пристрастие к сладкому может довести до жировой болезни печени.Определенное количество соли необходимо организму, однако ее слишком большие дозы «бьют» по печени, повышая риск повреждения. Избыток основного компонента соли – натрия – повышает артериальное давление, негативно влияет на сосуды и кровообращение, от чего может сильно пострадать печень.По словам эндокринолога Яушевой, переваривание красного мяса может быть утомительной задачей для печени, которой приходится много трудиться для расщепления большого количества мясных белков. Частое потребление мяса и продуктов из него может стать причиной накопления в печени белка, способствующего развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).Переваривание продуктов, содержащих насыщенные жиры или трансжиры, заставляет печень работать на износ, чтобы переработать эти жиры. Их частое присутствие в рационе ведет к перенапряжению органа и развитию воспаления.Будучи богатым источником быстрых углеводов, они вызывают резкое повышение в крови сахара, используемого телом для создания жировых запасов. При общем ожирении ему неминуемо подвергается и печень.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются наиболее опасными для людей с диабетом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.