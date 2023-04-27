Гастроэнтеролог Кашух: сочетание алкоголя и шашлыка вредит поджелудочной железе

«Алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. А в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы», - рассказала Екатерина Кашух «Известиям».

В преддверии майских пикников гастроэнтеролог Кашух посоветовала россиянам с большой осторожностью употреблять алкоголь. По словам медика, его сочетание с теми или иными закусками может пагубно сказаться на работе пищеварения. В частности, сочетание алкоголя и шашлыка вредит поджелудочной железе.Врач подчеркнула: от приема спиртного нужно отказаться в первую очередь людям, у которых имеются острые и хронические заболевания ЖКТ, проблемы сердечного и сосудистого характера. В свою очередь любителям шашлыков медик порекомендовала самостоятельно заниматься приготовлением маринада из натуральных ингредиентов, без избытка вкусовых добавок. Эксперт заметила, что промышленный маринад часто бывает перенасыщен солью и жиром, а готовый шашлык нередко оказывается изделием из несвежего мяса, обильно сдобренного уксусом и специями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно употреблять обезжиренные продукты.

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