Гастроэнтеролог Чуева назвала подогретое молоко средством от бессонницы

«Я рекомендую пить за полчаса до отхода ко сну стакан молока», - поделилась специалист.

Врач-гастроэнтеролог Чуева сообщила, что слегка подогретое молоко действует подобно мягкому успокоительному и в данном качестве может служить средством от бессонницы. Об этом медик рассказала «Кубанским новостям».По словам Чуевой, в молоке содержится триптофан. Попадая в организм, он преобразуется в «гормон сна» мелатонин, способствующий качественному засыпанию и сну.При имеющейся аллергии на лактозу (сахар, содержащийся в молоке) вместо напитка медик советует употреблять насыщенные триптофаном продукты. В частности, можно съесть немного банановой мякоти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие закуски вредны в сочетании с шашлыком.

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