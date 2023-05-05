Гастроэнтеролог Чуева назвала подогретое молоко средством от бессонницы

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молоко

Гастроэнтеролог Юлия Чуева: стакан подогретого молока помогает расслабиться и уснуть.

Врач-гастроэнтеролог Чуева сообщила, что слегка подогретое молоко действует подобно мягкому успокоительному и в данном качестве может служить средством от бессонницы. Об этом медик рассказала «Кубанским новостям».

«Я рекомендую пить за полчаса до отхода ко сну стакан молока», - поделилась специалист.

По словам Чуевой, в молоке содержится триптофан. Попадая в организм, он преобразуется в «гормон сна» мелатонин, способствующий качественному засыпанию и сну.

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При имеющейся аллергии на лактозу (сахар, содержащийся в молоке) вместо напитка медик советует употреблять насыщенные триптофаном продукты. В частности, можно съесть немного банановой мякоти.

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Юлия Чуева
Юлия Чуева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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