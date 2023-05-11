Доктор Мосли назвал способы добиться ускорения метаболизма и похудения

«Некоторые люди продолжают набирать вес, даже несмотря на здоровую и сбалансированную диету – это может быть связано с медленным метаболизмом».

«Употребление большего количества белка полезно, когда мы становимся старше: он помогает поддерживать мышцы и кости, а также повышает скорость обмена веществ, что позволяет телу использовать больше углеводов для производства энергии», - сообщил эксперт.

Авторитетный британский эксперт по диетологии доктор Майкл Мосли рассказал о способах, помогающих ускорять метаболизм и делать более результативным процесс похудения. В своей колонке для Daily Mail доктор Мосли заявил:Метаболизм – это процесс, посредством которого организм превращает пищу и питье в энергию. Чем быстрее осуществляется метаболизм, тем быстрее тело вырабатывает энергию, «сжигая» для этого получаемые с пищей калории. По словам доктора Мосли, ускорить слишком медленный метаболизм помогает включение в рацион разнообразного белка.Также стимулирующим действием на метаболизм обладает употребление острой пищи и кофеина, питье воды и зеленого чая.Еще один способ добиться ускорения метаболизма – делать упражнения. Доктор Моси посоветовал выполнять отжимания и приседания.Диетолог рассказал, что за последние 40 лет скорость метаболизма у людей, живущих в разных странах, значительно замедлилась. Одной из причин этого он назвал увеличение количества употребляемых в пищу ультра-обработанных продуктов с высоким содержанием сахаристых углеводов. Чтобы добиться ускорения метаболизма и похудения, специалист порекомендовал отказаться от сладких и мучных продуктов промышленного производства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно есть сосиски.

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