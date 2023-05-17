Диетолог Соломатина рассказала о вреде быстрого похудения для организма

«Быстрое и резкое сбрасывании веса может обернуться проблемами».

«Если у человека нормальный вес и он пытается похудеть еще больше, то организм будет сопротивляться, так как в таких ситуациях ему важно сохранить жир», - добавила эксперт, беседуя с «Вечерней Москвой».

«когда сжигается много жира, дальше сжигается белок, пропадает мышечная масса».

Врач-диетолог Соломатина заявила в интервью о вреде быстрого похудения для организма:Специалист констатировала: правильным считается потеря 500 граммов в неделю (то есть, человек худеет на 2 кг в месяц). Если похудением занимается обладатель критически большого лишнего веса, то его потеря в первый период будет более интенсивной за счет потери жидкости.Елена Соломатина предупредила россиян, мечтающих стать стройнее, об опасных последствиях слишком быстрого похудения. По словам диетолога, организм должен адаптироваться к новым для себя весовым параметрам, а это требует времени. При постепенном, плавном похудении можно избежать дряблости и обвисания кожи, а также сбоев в работе внутренних органов и систем, которые смогут лучше приспособиться к изменившейся физиологии. Как заметила врач, при постепенном похудении мозг «дает правильные команды».Соломатина обратила внимание на то, что многие люди в попытках сбросить вес резко ограничивают углеводы в своем питании, переходят на белковый рацион. В этом случае похудение происходит за счет того, что организм начинает использовать для выработки энергии вместо углеводов (которые он не получает) жир. Но важно понимать, что жир задействуется телом для осуществления многих физиологических процессов (например, выработки гормонов), необходим для усвоения ряда важных витаминов. Резкое и значительное уменьшение жировой прослойки грозит гормональными нарушениями, снижением иммунитета, развитием психических расстройств. К тому же, добавила эксперт,Ранее портал MedikForum.ru писал о вреде приема активированного угля при похмелье.

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