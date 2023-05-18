Врач Юрочкин: пять питательных веществ становятся очень важными для мужчин с возрастом
Врач-эндокринолог Александр Юрочкин: с возрастом организм интенсивнее теряет некоторые питательные вещества, что повышает склонность к болезням.
Эндокринолог Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что с возрастом для мужчин особую значимость приобретают определенные питательные вещества – их достаток становится крайне важным для сохранения здоровья и поддержания себя в форме. Специалист напомнил, что старение сопровождается значительной потерей многих нутриентов, витаминов и микроэлементов, тогда как их достаточное потребление препятствует этому и дает эффект профилактики различных недугов.
Вот некоторые очень важные питательные вещества, на которые мужчины должны обратить внимание, сказал врач.
Витамин D. Он необходим для профилактики рака, сохранения здоровья костей, нервной системы и иммунитета. Мужскому организму иногда не хватает этого витамина, поскольку он с трудом усваивает его из пищи. Что можно сделать: чаще бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, а также принимать добавки с витамином (предварительно посоветовавшись с врачом).
Пища, богатая клетчаткой. Мужчинам с возрастом необходимо получать клетчатку в нужном объеме – это снижает риска рака толстой кишки, а также сердечных заболеваний.
Омега-3 жирные кислоты. Медик констатировал: мужчины должны потреблять достаточно жирных кислот омега-3, поскольку организм не может производить это питательное вещество самостоятельно. Его нехватка негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, которая становится особенно уязвимой у мужчин с возрастом.
Калий. Он помогает регулировать кровяное давление; снижает риск сердечных заболеваний, контролирует процессы сокращения и расслабления мышц. Все эти аспекты здоровья актуализируются у мужчин по мере старения. В их рационе обязательно должны присутствовать продукты с калием.
Витамины группы В. Их дефицит в организме также может серьезно обостряться с возрастом, способствуя развитию неврологических проблем, болезней мозга. Мужчины должны потреблять достаточное количество витаминов группы B в виде добавок или пищи, отметил эксперт.
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