Врач Юрочкин: пять питательных веществ становятся очень важными для мужчин с возрастом

Эндокринолог Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что с возрастом для мужчин особую значимость приобретают определенные питательные вещества – их достаток становится крайне важным для сохранения здоровья и поддержания себя в форме. Специалист напомнил, что старение сопровождается значительной потерей многих нутриентов, витаминов и микроэлементов, тогда как их достаточное потребление препятствует этому и дает эффект профилактики различных недугов.Вот некоторые очень важные питательные вещества, на которые мужчины должны обратить внимание, сказал врач.Он необходим для профилактики рака, сохранения здоровья костей, нервной системы и иммунитета. Мужскому организму иногда не хватает этого витамина, поскольку он с трудом усваивает его из пищи. Что можно сделать: чаще бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, а также принимать добавки с витамином (предварительно посоветовавшись с врачом).Мужчинам с возрастом необходимо получать клетчатку в нужном объеме – это снижает риска рака толстой кишки, а также сердечных заболеваний.Медик констатировал: мужчины должны потреблять достаточно жирных кислот омега-3, поскольку организм не может производить это питательное вещество самостоятельно. Его нехватка негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, которая становится особенно уязвимой у мужчин с возрастом.Он помогает регулировать кровяное давление; снижает риск сердечных заболеваний, контролирует процессы сокращения и расслабления мышц. Все эти аспекты здоровья актуализируются у мужчин по мере старения. В их рационе обязательно должны присутствовать продукты с калием.Их дефицит в организме также может серьезно обостряться с возрастом, способствуя развитию неврологических проблем, болезней мозга. Мужчины должны потреблять достаточное количество витаминов группы B в виде добавок или пищи, отметил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во время еды могут проявляться признаки рака печени.

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