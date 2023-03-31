Диетолог Соломатина объяснила пользу груш для пожилых людей
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, груши могут быть полезными пожилым людям в силу их способности улучшать работу кишечника, понижать давление.
Диетолог Соломатина объяснила, что груши насыщены калием - микроэлементом, способствующим выводу из организма излишков жидкости, профилактике отеков. К тому же эти фрукты являются источником магния.
«Груша успокаивает, понижает давление», - назвала медик один из плюсов груш для пожилых людей.
Также, беседуя с «Москвой 24», Елена Соломатина отметила свойство груш стимулировать перистальтику, которая ослабевает в пожилые годы жизни.
«Груша служит пилингом для стенок и ворсинок кишечника, улучшает прохождение пищевого комка», - продолжила эксперт тему пользы груш.
При наличии сахарного диабета, лишнего веса нужно отдать предпочтение несладким сортам груш, добавила медик. Помимо этого Соломатина предупредила, что груши противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – эти фрукты для них слишком грубые из-за высокого содержания клетчатки.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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