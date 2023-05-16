Кардиолог Кореневич перечислила «пять шагов» для избавления от болезни сердца

«Медицина не в силах повлиять на ваш образ жизни. Она может только помочь защитить ваше сердце и сосуды от повреждающих факторов, которые в большинстве случаев человек создает себе самостоятельно», - заявила специалист.

«Первый и самый важный шаг – взять полную ответственность за выздоровление на себя», - считает Анна Кореневич.

Ежедневно практиковать физическую активность в необходимом объеме.

Скорректировать питание, сделав его более полезным.⠀

Покончить с вредными привычками.

Упорядочить режим дня и сна.

Достаточно спать, отдыхать, уметь ограждать себя от чрезмерного стресса, снижая поток информации.

Кардиолог Кореневич напомнила россиянам, что сердечно-сосудистые заболевания обычно бывают тесно связаны с неправильным образом жизни. Изменить его может только сам человек, а не врачи.Эксперт подчеркнула: осознание человеком того факта, что он сам несет ответственность за состояние сердца является едва ли не самым важным шагом на пути к избавлению от его болезни.Медик пояснила: данная концепция не подразумевает отказа от официальной медицины или фармакологии. Но следует понимать, что использование даже самых передовых медицинских технологий лишь на 30 процентов обеспечивает успех в избавлении от болезней сердца. За остальное ответственен сам человек.Говоря о том, что можно сделать самому для победы над сердечным заболеванием, кардиолог Кореневич перечислила «пять шагов».Перечисленные рекомендации не являются панацеей. Но в сочетании с соблюдением медицинских рекомендаций и выявлением глубинных причин болезни можно добиться значительного успеха в избавлении от нее, сказала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердечникам опасно пить холодную воду в жару.

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