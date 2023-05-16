Кардиолог Кореневич перечислила «пять шагов» для избавления от болезни сердца

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болезни сердца

Кардиолог Анна Кореневич: здоровье сердца на 70 процентов зависит от действий самого человека.

Кардиолог Кореневич напомнила россиянам, что сердечно-сосудистые заболевания обычно бывают тесно связаны с неправильным образом жизни. Изменить его может только сам человек, а не врачи.

«Медицина не в силах повлиять на ваш образ жизни. Она может только помочь защитить ваше сердце и сосуды от повреждающих факторов, которые в большинстве случаев человек создает себе самостоятельно», - заявила специалист.

Эксперт подчеркнула: осознание человеком того факта, что он сам несет ответственность за состояние сердца является едва ли не  самым важным шагом на пути к избавлению от его болезни.

«Первый и самый важный шаг – взять полную ответственность за выздоровление на себя», - считает Анна Кореневич.

Медик пояснила: данная концепция не подразумевает отказа от официальной медицины или фармакологии. Но следует понимать, что использование даже самых передовых медицинских технологий лишь на 30 процентов обеспечивает успех в избавлении от болезней сердца. За остальное ответственен сам человек.

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Говоря о том, что можно сделать самому для победы над сердечным заболеванием, кардиолог Кореневич перечислила «пять шагов».
  • Ежедневно практиковать физическую активность в необходимом объеме.
  • Скорректировать питание, сделав его более полезным.⠀
  • Покончить с вредными привычками.
  • Упорядочить режим дня и сна.
  • Достаточно спать, отдыхать, уметь ограждать себя от чрезмерного стресса, снижая поток информации.
Перечисленные рекомендации не являются панацеей. Но в сочетании с соблюдением медицинских рекомендаций и выявлением глубинных причин болезни можно добиться значительного успеха в избавлении от нее, сказала эксперт.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук
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Теги : болезни сердца, советы врачей, Анна Кореневич