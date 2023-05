Четыре продукта помогают защитить сердце от болезней согласно исследованиям

Как минимум четыре продукта обладают свойством защищать сердце от болезней в соответствии с данными исследований, об этом проинформировал Журнал Американского колледжа кардиологов (JACC, Journal of the American College of Cardiology). Выводы о пользе данных продуктов были сделаны учеными после обзора 60 исследований.Он богат мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП. Кроме того, это хороший источник антиоксиданта витамина Е, который поддерживает функционирование иммунной системы.Употребляемые с кожурой, они обеспечивают организм растворимой клетчаткой, очищающей стенки артерий от налипающего жира.Ягода отличается высоким содержанием антиоксиданта птеростильбена, побуждающего клетки печени эффективнее расщеплять жир и холестерин. Кроме того, в состав черники входят флавоноиды, которые могут снижать кровяное давление.Исследователи обнаружили, что употребление кофе связано с более низким риском смертности, ассоциированной с сердечными патологиями и более низким риском таких нарушений как гипертония или аритмия. Что важно: речь идет об употреблении умеренного количество кофе без добавления сахара и сливок.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе употребления шпината пожилыми людьми.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.