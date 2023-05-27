Врач Кашух: клетчатка и белковая пища снижают тягу к сладкому

«Обычно люди «срываются» на сладкое, когда организму не хватает питательных веществ», - сказала медик, беседуя с «Газетой.Ru».

Врач Кашух сообщила, что нередко сильная тяга к сладкому возникает в тесной связи с несбалансированным питанием.По словам Кашух, в питании должны присутствовать сложные углеводы – крупы или цельнозерновые продукты, насыщенные клетчаткой овощи и фрукты.Кроме того, тягу к сладкому помогает снизить белковая пища, поэтому важно достаточно употреблять мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых.Еще один ингредиент, который необходим для контроля над поеданием сладкого, – это полезные жиры. Медик посоветовала искать их в рыбе, авокадо, растительных маслах.Кроме того, людям, которые бы хотели избавиться от тяги сладкому, Екатерина Кашух порекомендовала не переходить к тотальному отказу от него. Правильнее будет искать здоровую альтернативу вредным промышленным сладостям - например, можно самостоятельно готовить десерты, не содержащие слишком больших доз сахара, с добавлением полезных компонентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может вредить употребление зелени.

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