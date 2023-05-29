Кардиолог Панова: чай каркаде помогает снижать высокое кровяное давление

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каркаде

Ежедневное питье каркаде   обладает целым рядом полезных свойств.

Чай каркаде производится из цветов гибискуса. Врач-кардиолог Анна Панова отметила в беседе с «МедикФорум», что исследователи изучали влияние этого растения на сердечно-сосудистую систему. Было установлено, что гибискус обладает способностью регулировать давление, а питье каркаде помогает снижать высокое кровяное давление.

«Ученые пришли к выводу, что благодаря употреблению трех чашек чая каркаде в день, естественным образом снижается кровяное давление – в среднем, примерно на семь пунктов», - сообщила кардиолог Панова.

Медик добавила, что гибискус известен не только как средство для снижения давления, но и как природный препарат для снижения уровня холестерина. Цветок содержит ценные антиоксиданты, способные предотвратить отложения в артериях.
Одним из антиоксидантов, присутствующий в гибискусе в высокой концентраии, является витамин С – нутриент,  эффективно поддерживающий функционирование иммунной системы. Таким образом, питье каркаде снижает подверженность организма инфекциям, оказывает противовоспалительное действие.

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Помимо этого, каркаде может быть полезен людям, которые хотят избавиться от ишнего веса.

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«С одной стороны, каркаде обладает дренажным эффектом, с другой – ускоряет обмен веществ. Чай может стимулировать вывод токсинов и шлаков из организма», - подсказала медик.

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