Кардиолог Панова: повышенное давление может повредить сердце, мозг и почки

«Постоянно высокое кровяное давление может повредить важные органы, и это может происходить незаметно в течение многих лет, прежде чем появятся неблагополучные симптомы», - рассказала «МедикФорум» кардиолог Анна Панова.

Артериальная гипертензия признана основной причиной преждевременной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, гипертонию имеют один из четырех взрослых мужчин и одна из пяти женщин во всем мире. При этом случаи гипертонии часто остаются невыявленными и гипертоники не получают необходимого лечения.Врач рассказала, какие важные органы могут быть повреждены высоким кровяным давлением.По словам кардиолога, сердцу приходится выдерживать основную тяжесть неконтролируемого артериального давления. Гипертония может привести к сердечным приступам, сердечной недостаточности иЕще одним важным органом, который страдает из-за постоянного повышенного артериального давления, является головной мозг. Неконтролируемая гипертония делает человека подверженным мозговому инсульту, кровоизлиянию, слабоумию.Кардиолог Панова предупредила: высокое кровяное давление может привести к повреждению почек, спровоцировать развитие почечной недостаточности.Неконтролируемое высокое кровяное давление оказывает разрушительное воздействие на глаза, приводя к кровоизлияниям в сетчатку и даже к потере зрения.Кардиолог констатировала, что высокое кровяное давление может вызвать проблемы с фертильностью как у мужчин, так и у женщин. Гипертония связана с нарушением качества спермы, импотенцией, невынашиванием беременности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые запоры являются одним из признаков рака толстой кишки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.