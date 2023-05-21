Кардиолог Панова: повышенное давление может повредить сердце, мозг и почки
Неконтролируемое высокое кровяное давление может повредить важные органы и повсить риск многих серьезных заболеваний.
Артериальная гипертензия признана основной причиной преждевременной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, гипертонию имеют один из четырех взрослых мужчин и одна из пяти женщин во всем мире. При этом случаи гипертонии часто остаются невыявленными и гипертоники не получают необходимого лечения.
«Постоянно высокое кровяное давление может повредить важные органы, и это может происходить незаметно в течение многих лет, прежде чем появятся неблагополучные симптомы», - рассказала «МедикФорум» кардиолог Анна Панова.
Врач рассказала, какие важные органы могут быть повреждены высоким кровяным давлением.
Сердце. По словам кардиолога, сердцу приходится выдерживать основную тяжесть неконтролируемого артериального давления. Гипертония может привести к сердечным приступам, сердечной недостаточности и
Мозг. Еще одним важным органом, который страдает из-за постоянного повышенного артериального давления, является головной мозг. Неконтролируемая гипертония делает человека подверженным мозговому инсульту, кровоизлиянию, слабоумию.
Почки. Кардиолог Панова предупредила: высокое кровяное давление может привести к повреждению почек, спровоцировать развитие почечной недостаточности.
Глаза. Неконтролируемое высокое кровяное давление оказывает разрушительное воздействие на глаза, приводя к кровоизлияниям в сетчатку и даже к потере зрения.
Репродуктивное здоровье. Кардиолог констатировала, что высокое кровяное давление может вызвать проблемы с фертильностью как у мужчин, так и у женщин. Гипертония связана с нарушением качества спермы, импотенцией, невынашиванием беременности.
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