Врач Соломатина посоветовала россиянам не есть на ночь даже полезный хлеб

«Употреблять хлеб на ночь не рекомендуется, поскольку такое питание может привести к набору лишних килограммов».

«Если мы съедим перед сном цельнозерновой хлеб, то из-за клетчатки в его составе станем получать энергию дозированно, но она все равно будет откладываться в жир. Просто не так быстро, как после белого хлеба», – цитирует эксперта «Москва 24».

Отвечая на вопрос, можно ли есть хлеб поздним вечером, врач-диетолог Соломатина констатировала в интервью:Врач Соломатина объяснила, что хлеб является источником большого количества углеводов, которые используются организмом для выработки энергии. Днем употребление хлеба способствует тому, что организм не устает, справляясь с рутинными нагрузками. Однако ночью, когда человек неподвижен, его тело расходует значительно меньше калорий и не нуждается в источниках энергии. Если есть хлеб на ночь, незадолго до сна, его углеводы будут задействованы телом для пополнения запасов жира, который оно использует как резервуар энергии в голодные времена.По словам Елены Соломатиной, на ночь глядя не нужно есть даже полезный хлеб, ржаной или цельнозерновой – в его случае риск появления лишних килограммов все равно присутствует (хотя и не такой, когда человек ест выпечку из белой пшеничной муки).Елена Соломатина посоветовала россиянам употреблять хлеб в первой половине дня – в часы завтрака и обеда. Лучше всего есть хлеб, содержащий цельное зерно, поскольку его усвоение не ведет к резкому скачку уровня сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овсянка может быт очень полезным продуктом для печени.

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