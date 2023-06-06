Диетолог Эллисон: эти пять продуктов на завтрак помогают снижать уровень холестерина

По словам диетолога Ричарда Эллисона, эти пять продуктов на завтрак, включая овсянку, яйца, порцию греческого йогурта, цельнозерновые тосты и смузи, могут быть очень полезными, если нужно строго контролировать свой уровень холестерина. Доводы эксперта опубликовало издание Express.Объясняя пользу овсянки для снижения уровня холестерина, диетолог Эллисон отметил, что данный эффект продукта обеспечивается растворимой клетчаткой, действующей в кишечнике подобно губке, которая впитывает излишки жира. В овсянку вместо сахара медик посоветовал добавлять корицу, свежие фрукты и ягоды; также можно класть орехи.Яйца, будучи высокобелковым продуктом, не вызывают резкого скачка уровня сахара, провоцирующего жироотложение, – поэтому они тоже хорошо походят для завтрака.Также диетолог обратил внимание на греческий йогурт. Этот продукт тоже богат белком, содержит много кальция, и его употребление стимулирует метаболизм, что препятствует скоплению холестерина.Цельнозерновой хлеб Ричард Эллисон порекомендовал есть на завтрак вместе с кусочком авокадо или нежирного сливочного сыра. Такое сочетание обеспечивает длительную сытость, помогает поглощать меньше еды и калорий.Что касается смузи, их можно готовит из свежих или замороженных фруктов, шпината, йогурта или нежирного молока.В то же время диетолог подчеркнул: для снижения уровня холестерина в крови важно быть физически активным человеком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в позднее время суток луче полностью отказаться от хлеба.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.