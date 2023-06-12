Диетолог Сорокина назвала разрушающие здоровье продукты и напитки

«Употребление этих напитков может вести к нарушению сна, перепадам настроения, развитию тревожных состояний», - проинформировала диетолог.

«Покупные соки способствуют набору лишнего веса и появлению депрессии»

Диетолог Сорокина предупредила о существовании разрушающих здоровье продуктов и напитков. Их присутствие в рационе должно быть строго ограниченным, а в идеале они должны быть полностью исключены из него.Их опасность заключается в содержании большого количества вредных химических веществ, которые могут провоцировать появление различных нарушений в пищеварительной и сердечно-сосудистой системе, сердце, щитовидной железе.Эксперт отметила, что с приемом кофе связано много положительных эффектов, но его влияние на здоровье может быть разрушительным, если человек употребляет слишком много кофеина изо дня в день. В этом случае он становится подвержен раздражительности, повышенной эмоциональной возбудимости, а также аритмии.Продукты этой группы часто присутствуют в рационе россиян, но диетолог Сорокина констатировала: употреблять их можно максимум два раза в неделю. Вредная сторона таких продуктов – они насыщены сахаром, солью, калориями. Их регулярное поедание грозит прибавкой в весе, нарушениями обмена веществ, депрессией, бессонницей.Диетолог Сорокина заявила порталу Pravda.Ru:Эксперт предупредила, что в таких соках отсутствуют компоненты натуральных фруктов, при этом они изобилуют сахаром, синтетическими красителями и усилителями вкуса.Соусы и заправки к салатам следует готовить самостоятельно – в готовых содержится слишком много сахара и искусственных добавок, способных разрушительно влиять на здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сахар может быть более вредным для сосудов, чем жир.

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