Диетолог Пономарева назвала 3 напитка, которые усугубляют сердечные заболевания
Диета может сыграть большую роль в поддержании здоровья сердечной мышцы — то, что вы едите и пьете, очень важно.
Есть ряд напитков, которые могут усугубить сердечные заболевания.
«Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко — это напитки с высоким содержанием сахара повышают риск сердечного приступа на 22 процента», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Однако у исследования есть ограничения, поскольку авторы признали, что люди, употребляющие такие напитки, могут иметь другие заболевания, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Безопасность энергетических напитков не установлена.
«Энергетические напитки часто содержат кофеин, сахар, таурин, витамин В и женьшень, большинство из которых недостаточно изучены. Воздействие алкоголя на сердце вредно, особенно при регулярном употреблении более 10 г этанола в день».
Алкоголь не только повышает кровяное давление, это вещество «токсично для клеток сердечной мышцы и может повредить сердце». Употребляя алкоголь, вы также потребляете пустые калории, которые могут способствовать ожирению.
Напитки, которые могут быть вредны для пациентов с сердечными заболеваниями:
- Сладкие напитки
- Энергетические напитки
- Алкоголь
«Чтобы избежать обезвоживания, нам всем нужно выпивать два литра воды в день, а в жаркую погоду — больше».
Обезвоживание вызывает низкий объем крови, что означает увеличение осмоляльности крови. Было доказано, что употребление двух-трех чашек кофе в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.
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