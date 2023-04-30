Диетолог Пономарева назвала 3 напитка, которые усугубляют сердечные заболевания

«Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко — это напитки с высоким содержанием сахара повышают риск сердечного приступа на 22 процента», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Энергетические напитки часто содержат кофеин, сахар, таурин, витамин В и женьшень, большинство из которых недостаточно изучены. Воздействие алкоголя на сердце вредно, особенно при регулярном употреблении более 10 г этанола в день».

Сладкие напитки

Энергетические напитки

Алкоголь

«Чтобы избежать обезвоживания, нам всем нужно выпивать два литра воды в день, а в жаркую погоду — больше».

Есть ряд напитков, которые могут усугубить сердечные заболевания.Однако у исследования есть ограничения, поскольку авторы признали, что люди, употребляющие такие напитки, могут иметь другие заболевания, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний.Безопасность энергетических напитков не установлена.Алкоголь не только повышает кровяное давление, это вещество «токсично для клеток сердечной мышцы и может повредить сердце». Употребляя алкоголь, вы также потребляете пустые калории, которые могут способствовать ожирению.Что касается напитков, которые могут быть полезны для сердца диетолог рекомендуетОбезвоживание вызывает низкий объем крови, что означает увеличение осмоляльности крови. Было доказано, что употребление двух-трех чашек кофе в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.

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