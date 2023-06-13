Терапевт Никитина: эти продукты богаты железом и защищают от железодефицитной анемии

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темный шоколад

Терапевт Светлана Никитина: дефицит железа может вызвать анемию и провоцировать повышенную усталость.

Железо является основным компонентом гемоглобина, входящего в состав эритроцитов. Оно отвечает за транспортировку кислорода в организме человека. Лишь некоторые из его основных функций – это размножение клеток, вклад в хорошее функционирование нервной системы и производство энергии. Рассказывая о значимости железа, терапевт Никитина отметила в беседе с «МедикФорум», что рекомендуемая суточная доза железа составляет 18 мг. Его дефицит чреват развитием анемии – состояния, при котором возникают различные неблагополучные симптомы, такие как усталость, слабость, выпадение волос, головокружение, раздражительность, бледность кожи, одышка, учащенное сердцебиение, ломкость ногтей.

Терапевт подчеркнула, что в рационе должно быть достаточно продуктов, богатых железом, которые следует есть в сочетании с продуктами, содержащими витамин С, для лучшего усвоения.

Зерновые и бобовые. Некоторые злаки и бобовые чрезвычайно богаты железом. Например, его очень много в киноа (лебеда), чечевице, фасоли, нуте.

Различные семена. Семена подсолнечника дают 5,3 мг железа на 100 граммов, а тыквенные семечки –  2,5 мг железа на каждые 28 граммов.

Сухофрукт. Сушеные персики, чернослив и изюм особенно богаты железом.

Тофу. Порция тофу весом 126 граммов содержит 3,4 мг железа.

Вяленые помидоры. Чашка вяленых помидоров дает организму 4,9 мг железа.

Какао и темный шоколад. Чистый какао-порошок содержит 36 мг железа на 100 граммов, а темный шоколад – 17,4 мг на 100 граммов.

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Красное мясо и печень. В них тоже много железа: хорошая порция легко может обеспечить необходимыми по нормативу 18 мг железа.

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