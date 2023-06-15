Диетолог Соломатина: кабачки могут вредить при проблемах с желудком
Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не следует есть кабачки.
Диетолог Соломатина предупредила в интервью, что после съеденных кабачков могут обостряться болезни желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, такому риску подвержены люди с уже имеющимися хроническими проблемами ЖКТ.
Говоря о том, что кабачки могут вредить при проблемах с желудком и кишечником, специалист отметила, что эти овощи содержат много клетчатки. И хотя после приготовления она перестает быть грубой, даже в таком варианте может провоцировать недомогания. По словам Елены Соломатиной, даже нежная клетчатка приготовленных кабачков походя по ЖКТ будет давать эффект пилинга, если а оболочке тракта присутствуют повреждения.
«При язве желудка и двенадцатиперстной кишки кабачки убираются из рациона», - заявила эксперт в комментарии «Москве 24».
Людям с диагностированным панкреатитом, холециститом врач посоветовала забыть о жареных кабачках. При таких диагнозах их употребление приведет к обострению патологических симптомов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании могут довести до развития колоректального рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий