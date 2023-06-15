Диетолог Соломатина: кабачки могут вредить при проблемах с желудком

«При язве желудка и двенадцатиперстной кишки кабачки убираются из рациона», - заявила эксперт в комментарии «Москве 24».

Диетолог Соломатина предупредила в интервью, что после съеденных кабачков могут обостряться болезни желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, такому риску подвержены люди с уже имеющимися хроническими проблемами ЖКТ.Говоря о том, что кабачки могут вредить при проблемах с желудком и кишечником, специалист отметила, что эти овощи содержат много клетчатки. И хотя после приготовления она перестает быть грубой, даже в таком варианте может провоцировать недомогания. По словам Елены Соломатиной, даже нежная клетчатка приготовленных кабачков походя по ЖКТ будет давать эффект пилинга, если а оболочке тракта присутствуют повреждения.Людям с диагностированным панкреатитом, холециститом врач посоветовала забыть о жареных кабачках. При таких диагнозах их употребление приведет к обострению патологических симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании могут довести до развития колоректального рака.

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