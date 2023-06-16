Диетолог Жиляев: регулярно есть жидкие горячие блюда не нужно

«пищеварительная система человека прекрасно справляется с твердой пищей, а постоянное употребление супов – это больше сложившаяся традиция».

«Есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются», - сказал он «Ленте.ру».

Когда люди с лишним весом пытаются снизить калорийность своего рациона и похудеть.

Когда люди восстанавливаются после операции на пищеварительном тракте или после его повреждения.

При дисфагии (состояние, сопровождаемое проблемами с глотанием).

Многие люди убеждены, что есть супы полезно и нужно, и что жидкая пища является очень комфортной для пищеварительного тракта.Однако врач Виктор Жиляев заявил в интервью, чтоЖиляев отметил, что есть регулярно жидкие горячие блюда совсем необязательно, и если человек не является любителем супов, он может обойтись без них, и его здоровье не пострадает.Диетолог Жиляев добавил, что многим супам присуще свойство увеличивать уровень кислотности желудка, а это опасно при имеющихся проблемах с ЖКТ. В частности, людям с гастритом и язвой нельзя есть супы, приготовленные на основе из крепкого мясного или рыбного бульона.Также специалист проинформировал, в каких случаях супы могут быть полезными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием

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