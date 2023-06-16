Диетолог Жиляев: регулярно есть жидкие горячие блюда не нужно
Диетолог Виктор Жиляев: если вам не нравятся супы, не нужно заставлять себя их есть.
Многие люди убеждены, что есть супы полезно и нужно, и что жидкая пища является очень комфортной для пищеварительного тракта.
Однако врач Виктор Жиляев заявил в интервью, что
«пищеварительная система человека прекрасно справляется с твердой пищей, а постоянное употребление супов – это больше сложившаяся традиция».
Жиляев отметил, что есть регулярно жидкие горячие блюда совсем необязательно, и если человек не является любителем супов, он может обойтись без них, и его здоровье не пострадает.
«Есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются», - сказал он «Ленте.ру».
Диетолог Жиляев добавил, что многим супам присуще свойство увеличивать уровень кислотности желудка, а это опасно при имеющихся проблемах с ЖКТ. В частности, людям с гастритом и язвой нельзя есть супы, приготовленные на основе из крепкого мясного или рыбного бульона.
Также специалист проинформировал, в каких случаях супы могут быть полезными.
- Когда люди с лишним весом пытаются снизить калорийность своего рациона и похудеть.
- Когда люди восстанавливаются после операции на пищеварительном тракте или после его повреждения.
- При дисфагии (состояние, сопровождаемое проблемами с глотанием).
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Виктор Жиляев
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
Оставить комментарий