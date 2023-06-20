«На самом деле это миф, что меньшее количество питья поможет при недержании мочи. Это как раз может давать противоположный эффект, усугубляя симптомы проблемы», - отметила врач.

Алкоголь.

Цитрусовые соки.

Газированные напитки.

Кофе и напитки с кофеином.

Проблема недержания является одной из самых распространенных жалоб на здоровье у взрослых людей, в особенности женщин. Терапевт Александра Белова рассказала порталу «МедикФорум», что врачи различают разные формы этого нарушения.Оно характеризуется выделением мочи, когда мочевой пузырь оказывается под внезапным дополнительным давлением. Например, это может происходить при чихании, смехе, поднятии тяжестей.Его отличает внезапная и очень сильная потребность в мочеиспускании. При этом между потребностью в мочеиспускании и выделением мочи может пройти всего несколько секунд, больше человек терпеть не в силах.По словам терапевта Беловой, хот это может показаться нелогичным, но употребление достаточно большого (не чрезмерного!) количества чистой питьевой воды может оказать большую помощь при недержании мочи.Медик объяснила, что употребление меньшего количества воды может привести к более концентрированной моче, и это будет вызывать дополнительное раздражение мочевого пузыря.Врач Белова посоветовала избегать четырех напитков людям с проблемой недержания.Их употребление способствует обострению неприятных симптомов имеющегося недержания, констатировала терапевт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием

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