Терапевт Андреева назвала «суперпродукты» от выпадения волос

Некоторые продукты можно считать «суперпродуктами» для волос, сообщила терапевт Ирина Андреева в беседе с «МедикФорум». Они богаты витаминами, аминокислотами, антиоксидантами, жирными кислотами и белками – все это способствует здоровому состоянию волос, делая их сильными и эластичными, менее склонными к выпадению.О каких «суперпродуктах» идет речь?Авокадо содержит около 15% суточной потребности взрослого человека в витамине Е, одного из ключевых питательных веществ для волос. Помимо витамина Е, в авокадо присутствуют жирные кислоты и белки, которые обеспечивают волосам необходимую плотность и увлажнение.Чтобы предотвратить выпадение волос, следует чаще есть бананы, говорит медик. Они содержат важный для клеток минерал: калий. Дефицит калия может привести к кислотно-щелочному дисбалансу, что вызывает выпадение волос.Многие орехи содержат ценные витамины, клетчатку и минералы. Прежде всего, цинк и биотин. Цинк активизирует энергетический обмен и обеспечивает снабжение клеток кожи и корней волос питательными веществами. Биотин, также известный как витамин Н или В7, укрепляет волосы изнутри, сохраняя сернистые аминокислоты в корнях волос.Что касается семечек, в них много витамина Е, благодаря которому волосы укрепляются, у них не бывает секущихся кончиков.В состав овса входит ценный цинк, который обеспечивает снабжение клеток питательными веществами, а также поддерживает образование коллагена, который является важным компонентом, не дающим волосам выпадать.В них содержится очень нужный волосам биотин, а также железо и ряд аминокислот, препятствующих выпадению волос.Она богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают предотвратить сухость кожи головы. Когда кожа увлажняется, это гарантирует, что корень волоса останется глубоко закрепленным в ней. Кроме того, омега-3 укрепляет структуру волос, что предотвращает их ломкость.Еще один богатый источник омега-3.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе ромашкового чая для здоровья сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.