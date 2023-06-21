Врачи: регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман сообщили, что благодаря употреблению чеснока может улучшаться потенция у мужчин.
Объясняя воздействие чеснока на мужское здоровье, врачи отметили, что пряный овощ способствует более интенсивной выработке окиси азота, расширяющей сосуды. Специалисты отметили, что регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин исключительно позитивно. Если мужчина будет есть чеснок в достаточном количестве, это повысит качество его потенции за счет улучшенного функционирования сосудов в паховой области.
«Механизм эрекции – одной из составляющих продолжения человеческого рода – это расширение сосудов», - высказался доктор Гандельман.
В свою очередь, доктор медицинских наук Елена Малышева констатировал, что то, насколько правильным и здоровым является функционирование сосудов полового органа у мужчин, зависит их подверженность опасным событиям, таким как инфаркт.
«Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда».
Врач посоветовали мужчинам, сталкивающимся с проявлением импотенции, обращаться к кардиологу, проверять состояние сердечно-сосудистой системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающее в руках онемение может быть симптомом опасных заболеваний.
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Герман Гандельман
ЗОЖ
врач-кардиолог и телеведущий, соведущий программы «Жить здорово!»
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