Врачи: регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин

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мужчина готовит еду

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман сообщили, что благодаря употреблению чеснока может улучшаться потенция у мужчин.

Объясняя воздействие чеснока на мужское здоровье, врачи отметили, что пряный овощ способствует более интенсивной выработке окиси азота, расширяющей сосуды. Специалисты отметили, что регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин исключительно позитивно. Если мужчина будет есть чеснок в достаточном количестве, это повысит качество его потенции за счет улучшенного функционирования сосудов в паховой области.

«Механизм эрекции – одной из составляющих продолжения человеческого рода – это расширение сосудов», - высказался доктор Гандельман.

В свою очередь, доктор медицинских наук Елена Малышева констатировал, что то, насколько правильным и здоровым является функционирование сосудов полового органа у мужчин, зависит их подверженность опасным событиям, таким как инфаркт.

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«Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда».

Врач посоветовали мужчинам, сталкивающимся с проявлением импотенции, обращаться к кардиологу, проверять состояние сердечно-сосудистой системы.

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Герман Гандельман
Герман Гандельман
ЗОЖ
врач-кардиолог и телеведущий, соведущий программы «Жить здорово!»
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Теги : польза чеснока, мужское здоровье, Елена Малышева, Герман Гандельман
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