Врачи: регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин

«Механизм эрекции – одной из составляющих продолжения человеческого рода – это расширение сосудов», - высказался доктор Гандельман.

«Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда».

Объясняя воздействие чеснока на мужское здоровье, врачи отметили, что пряный овощ способствует более интенсивной выработке окиси азота, расширяющей сосуды. Специалисты отметили, что регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин исключительно позитивно. Если мужчина будет есть чеснок в достаточном количестве, это повысит качество его потенции за счет улучшенного функционирования сосудов в паховой области.В свою очередь, доктор медицинских наук Елена Малышева констатировал, что то, насколько правильным и здоровым является функционирование сосудов полового органа у мужчин, зависит их подверженность опасным событиям, таким как инфаркт.Врач посоветовали мужчинам, сталкивающимся с проявлением импотенции, обращаться к кардиологу, проверять состояние сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающее в руках онемение может быть симптомом опасных заболеваний

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