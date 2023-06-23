Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе минимальных доз алкоголя
Гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова: небольшие дозы алкогольных напитков могут быть в определенной мере полезными.
Рассуждая о вреде алкоголя для здоровья, врач Сумарокова сказала в интервью:
«Все алкогольные напитки можно разделить на более и менее вредные по их разновидности».
Алкоголь с газом. Медик назвала эту разновидность спиртных напитков самой вредной для организма. Так, шампанское, в котором газ сочетается с сахаром, быстро повышает уровень сахара в крови, а присущая ему кислотность негативно воздействует на слизистую органов ЖКТ.
«Шампанское сложно сочетается с едой и провоцирует в кишечнике не переваривание, а брожение, гниение пищи», - поделилась Сумарокова с «Газетой.Ru».
Другой алкогольный напиток с газом – пиво – тоже может нарушать нормальные процессы в кишечнике, вызывая брожение, диарею. Вдобавок у мужчин из-за пристрастия к пиву быстро формируются жировые отложения, у женщин, в свою очередь, образуется излишек мужских гормонов, грозящим им гормональным дисбалансом.
Алкогольные коктейли. Врач заявила, что вследствие повышенного содержания сахара эти напитки способствуют чрезмерной нагрузке на поджелудочную железу и значительной интоксикации тканей.
Вино. Это гораздо менее вредный и в чем-то даже полезный алкогольный напиток.
«Вино является антиоксидантом, благотворно влияет на систему кровообращения и сосуды, защищает их за счет ресвератрола. Благодаря органическим кислотам в вине, оно улучшает процессы пищеварения, помогает усваивать и расщеплять белок», – рассказала медик.
Анастасия Сумарокова подчеркнула, что это относится только к правильной дозе вина: для мужчин – бокал, для женщин – полбокала. Сухое вино предпочтительнее сладкого.
Коньяк. По словам врача, коньяку присущи позитивные свойства, включая укрепление иммунной системы, расширение сосудов и снятие спазмов. Максимально допустимой дозой является 80 мл.
Водка. Гастроэнтеролог Сумарокова назвала ее наименее вредным крепким алкоголем – в водке нет нежелательных посторонних и химических добавок.
«Чем меньше всевозможных добавок в алкоголе, тем он менее опасен для здоровья».
Водка обладает антисептическим эффектом и положительно сказывается на пищеварении. Выпивать ее следует строго в минимальном количестве.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки ведут к бесконтрольному ожирению.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анастасия Сумарокова
ЗОЖ
семейный терапевт, гастроэнтеролог, нутрициоло
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