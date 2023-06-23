Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе минимальных доз алкоголя





«Все алкогольные напитки можно разделить на более и менее вредные по их разновидности».

«Шампанское сложно сочетается с едой и провоцирует в кишечнике не переваривание, а брожение, гниение пищи», - поделилась Сумарокова с «Газетой.Ru».

«Вино является антиоксидантом, благотворно влияет на систему кровообращения и сосуды, защищает их за счет ресвератрола. Благодаря органическим кислотам в вине, оно улучшает процессы пищеварения, помогает усваивать и расщеплять белок», – рассказала медик.

«Чем меньше всевозможных добавок в алкоголе, тем он менее опасен для здоровья».

Рассуждая о вреде алкоголя для здоровья, врач Сумарокова сказала в интервью:Медик назвала эту разновидность спиртных напитков самой вредной для организма. Так, шампанское, в котором газ сочетается с сахаром, быстро повышает уровень сахара в крови, а присущая ему кислотность негативно воздействует на слизистую органов ЖКТ.Другой алкогольный напиток с газом – пиво – тоже может нарушать нормальные процессы в кишечнике, вызывая брожение, диарею. Вдобавок у мужчин из-за пристрастия к пиву быстро формируются жировые отложения, у женщин, в свою очередь, образуется излишек мужских гормонов, грозящим им гормональным дисбалансом.Врач заявила, что вследствие повышенного содержания сахара эти напитки способствуют чрезмерной нагрузке на поджелудочную железу и значительной интоксикации тканей.Это гораздо менее вредный и в чем-то даже полезный алкогольный напиток.Анастасия Сумарокова подчеркнула, что это относится только к правильной дозе вина: для мужчин – бокал, для женщин – полбокала. Сухое вино предпочтительнее сладкого.По словам врача, коньяку присущи позитивные свойства, включая укрепление иммунной системы, расширение сосудов и снятие спазмов. Максимально допустимой дозой является 80 мл.Гастроэнтеролог Сумарокова назвала ее наименее вредным крепким алкоголем – в водке нет нежелательных посторонних и химических добавок.Водка обладает антисептическим эффектом и положительно сказывается на пищеварении. Выпивать ее следует строго в минимальном количестве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки ведут к бесконтрольному ожирению.

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