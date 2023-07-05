Диетолог Круглова: с окрошкой имеется риск съесть больше насыщенного жира

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окрошка

В интервью врача-диетолога Натальи Кругловой прозвучало предостережение о том, что при употреблении окрошки возникает риск «обогатить» свой рацион насыщенным жиром.

Окрошку часто называют легким летним блюдом, но диетолог Круглова обратила внимание, что ее рецепт часто подразумевает применение вредных продуктов. В частности, это кушанье может содержать колбасу, и в этом случае имеется риск съесть больше насыщенного жира. Переизбыток насыщенных жиров в рационе тесно связан с проблемами повышенного холестерина, лишнего веса, сердечнососудистых нарушений.

«Кроме того, регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, – это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», - добавила диетолог Круглова, беседуя с радио Sputnik.

Специалистка посоветовала использовать для приготовления окрошки не богатую насыщенным жиром и искусственными добавками колбасу, а диетическое отварное мясо. Кроме того, не следует класть в нее майонез.

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В свою очередь, заправлять окрошку гораздо полезнее кефиром, а не квасом, сказала диетолог. Этот кисломолочный напиток дает организму белок и кальций, которых не дает квас. К тому же в квасе может присутствовать сахар.

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Наталья Круглова
Наталья Круглова
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : окрошка, вред для здоровья, Наталья Круглова
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