Диетолог Круглова: с окрошкой имеется риск съесть больше насыщенного жира

«Кроме того, регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, – это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», - добавила диетолог Круглова, беседуя с радио Sputnik.

Окрошку часто называют легким летним блюдом, но диетолог Круглова обратила внимание, что ее рецепт часто подразумевает применение вредных продуктов. В частности, это кушанье может содержать колбасу, и в этом случае имеется риск съесть больше насыщенного жира. Переизбыток насыщенных жиров в рационе тесно связан с проблемами повышенного холестерина, лишнего веса, сердечнососудистых нарушений.Специалистка посоветовала использовать для приготовления окрошки не богатую насыщенным жиром и искусственными добавками колбасу, а диетическое отварное мясо. Кроме того, не следует класть в нее майонез.В свою очередь, заправлять окрошку гораздо полезнее кефиром, а не квасом, сказала диетолог. Этот кисломолочный напиток дает организму белок и кальций, которых не дает квас. К тому же в квасе может присутствовать сахар.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья таят продукты с сахаром и траснжирами.

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