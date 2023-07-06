Врач Чернышова посоветовала не есть жареную курицу при проблемах с желчным пузырем

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жареная курица

Врач-терапевт Надежда Чернышова: есть жареную курицу противопоказано при заболеваниях органов пищеварительного тракта.

Терапевт Чернышова высказалась о том, что полезная в целом курятина может стать для человека вредной из-за неподходящего способа приготовления. Беседуя с «Вечерней Москвой», врач отметила, что жарка делает курицу очень калорийным и сверхжирным блюдом.

«Жареная курица – самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше», - заявила терапевт.

Чернышова добавила, что разные части курицы отличаются по степени насыщенности жиром: например, более жирными являются ножки и крылышки. Людям, которым рекомендовано ограниченное потребление жиров, сокращение калорий, лучше не есть их в жареном виде.
Кроме того, врач Черныщова посоветовала не есть жареную курицу при проблемах с желчным пузырем и другими органами ЖКТ.

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«Есть жареную курицу не следует при панкреатитах, проблемах с желчным пузырем; гастритах».

Специалистка отметила, что при названных патологиях в рационе предпочтительны протертые блюда из курятины – например, в виде тефтелей или паровых котлеток.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
ЗОЖ
врач-терапевт
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