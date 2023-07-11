Бобовые, орехи и продукты из цельного молока значительно снижают риск болезней сердца и сосудов

«Недостаточное употребление шести ключевых продуктов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых», - заключение ученых об этом можно прочесть на сайте Университета Макмастера.

Фрукты.

Овощи.

Бобовые.

Орехи

Рыба или нежирное необработанное мясо.

Продукты из цельного молока.

Фрукты: две или три порции ежедневно.

Овощи: две или три порции ежедневно .

Орехи: одна порция в день.

Молочные продукты: две порции в день.

Бобовые: три или четыре раза в неделю

Рыба: два или три раза в неделю (в остальные дни – постное мясо, птица).

Канадские исследователи, представляющие Университет Макмастера, установили, что здоровье сосудов и сердца в большой степени зависит от того, какие продукты употребляются людьми на регулярной основе.Следующие продукты, по мнению специалистов, должны присутствовать в повседневном питании, поскольку это значительно снижают риск болезней сердца и сосудов:Также эксперты уточнили, в каком количестве следует употреблять эти продукты.Выводы специалистов были сделаны на основе анализа данных крупномасштабного исследовательского проекта PURE.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в грибах содержатся антиоксидантные вещества , защищающие от старения.

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