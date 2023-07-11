Бобовые, орехи и продукты из цельного молока значительно снижают риск болезней сердца и сосудов
Продукты из цельного молока вошли в список ключевых защитников сердца, присутствующих в рационе питания.
Канадские исследователи, представляющие Университет Макмастера, установили, что здоровье сосудов и сердца в большой степени зависит от того, какие продукты употребляются людьми на регулярной основе.
«Недостаточное употребление шести ключевых продуктов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых», - заключение ученых об этом можно прочесть на сайте Университета Макмастера.
Следующие продукты, по мнению специалистов, должны присутствовать в повседневном питании, поскольку это значительно снижают риск болезней сердца и сосудов:
- Фрукты.
- Овощи.
- Бобовые.
- Орехи
- Рыба или нежирное необработанное мясо.
- Продукты из цельного молока.
- Фрукты: две или три порции ежедневно.
- Овощи: две или три порции ежедневно .
- Орехи: одна порция в день.
- Молочные продукты: две порции в день.
- Бобовые: три или четыре раза в неделю
- Рыба: два или три раза в неделю (в остальные дни – постное мясо, птица).
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