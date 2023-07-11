Бобовые, орехи и продукты из цельного молока значительно снижают риск болезней сердца и сосудов

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молоко

Продукты из цельного молока вошли в список ключевых защитников сердца, присутствующих в рационе питания.

Канадские исследователи, представляющие Университет Макмастера, установили, что здоровье сосудов и сердца в большой степени зависит от того, какие продукты употребляются людьми на регулярной основе.

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«Недостаточное употребление шести ключевых продуктов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых», - заключение ученых об этом  можно прочесть на сайте Университета Макмастера.

Следующие продукты, по мнению специалистов, должны присутствовать в повседневном питании, поскольку это значительно снижают риск болезней сердца и сосудов:
  • Фрукты.
  • Овощи.
  • Бобовые.
  • Орехи
  • Рыба или нежирное необработанное мясо.
  • Продукты из цельного молока.
Также эксперты уточнили, в каком количестве следует употреблять эти продукты.
  • Фрукты: две или три порции ежедневно.
  • Овощи: две или три порции ежедневно .
  • Орехи: одна порция в день.
  • Молочные продукты: две порции в день.
  • Бобовые: три или четыре раза в неделю
  • Рыба: два или три раза в неделю (в остальные дни – постное мясо, птица).
Выводы специалистов были сделаны на основе анализа данных крупномасштабного исследовательского проекта PURE.

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