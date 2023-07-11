Эксперт Свиридова посоветовала после 50 лет есть больше белка и пить меньше кофе

«В возрасте после 50 лет необходимо внести несколько изменений в рацион, которые позволят сохранить здоровье. В среднем возрасте, например, необходимо увеличить в рационе количество белка», - поделилась эксперт с «Газетой.Ru».

«Раз в неделю стоит выпивать чашку костного бульона, он улучшит здоровье суставов и поддержит здоровье пищеварительной системы», - посоветовала эксперт Свиридова.

По мнению нутрициолога Свиридовой, после 50 лет в рационе людей становится особенно важным присутствие белковой пищи. Многим в этом возрасте нужно есть больше белка.Елена Свиридова пояснила, что благодаря адекватному потреблению белка сохраняется хорошее состояние костей и мышц. Здоровые белковые продукты могут улучшить защиту от мышечной и суставной боли. Кроме того, они важны доя поддержания внешней моложавости, упругости кожи. Одним из таких источников белка является костный бульон.Помимо того, специалистка порекомендовала исключить из ежедневного питания колбасные изделия, продукты из переработанного мяса. Вдобавок Свиридова посоветовала после 50 лет пить меньше кофе. Под действием тонизирующего напитка возникают перепады давления, ухудшается усвоение железа и других питательных веществ, появляются проблемы со сном. Тем, кто не может отказаться от кофе, нутрициолог предложила пить его с молоком.Что еще должно присутствовать в питании людей после 50 лет – это продукты с витамином Е (например, семечки, орехи или авокадо), а также зелень, богатая витамином С.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавление молока в кофе увеличивает калорийность напита, и это нужно учитывать при его употреблении.

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