Эксперт Степанюков: добавление молока в кофе серьезно повышает его калорийность

«Одна чашка сваренного кофе объемом 250 мл содержит около 95 мг кофеина. Следовательно, умеренное количество потребления кофе составляет 3-5 чашек в день», - сообщил он «Российской газете».

«Некоторые люди плохо переносят большее количество кофеина – у них возникает нервозность, беспокойство, проблемы со сном. Следует ограничить потребление кофе и гипертоникам», - отметил Степанюков.

«Добавление сахара, сливок или молока может быстро увеличить количество калорий. Столовая ложка сливок содержит 52 калории, а столовая ложка цельного молока - 9 калорий».

Эксперт Игорь Степанюков рассказал в интервью, что ежедневное количество употребляемого кофеина не должно превышать 400 граммов.Ссылаясь на исследования, эксперт констатировал, что употребление кофе в таком количестве способствует снижению риска некоторых заболеваний, включая разные виды рака, сердечно-сосудистые болезни, болезнь Паркинсона, диабет второго типа.При употреблении более существенных доз кофеина возникает подверженность беспокойству, бессоннице, аритмии. Эксперт порекомендовал людям с гипертонией ограничивать количество кофеина в рауионе.Также он обратил внимание на то, что добавление молока в кофе серьезно повышает его калорийность:Самыми высококалорийными напитками на основе кофе он назвал мокко, кофе с мороженым, латте. Прибавляет калорий и то, что люди часто пьют сладкие кофейные напитки большими чашками. Такая привычка способствует появлению лишнего веса. Игорь Степанюков заяаил, что наиболее полезным для здоровья является употребление простого, минимально подслащенного кофе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лисички могут вызвать отравление организма.

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