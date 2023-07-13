Гинеколог Коледова: женщины после 40 лет должны получать кальций, железо и магний

«Женщины старше 40 лет чаще сталкиваются с плохим пищеварением, гормональным дисбалансом и дефицитом питательных веществ. Если все время чувствуется усталость, ломота или боль в суставах, это может говорить о том, что женский организм не получает нужные ему витамины и микроэлементы», - поделилась врач.

«Разные исследования показывают, что дефицит витамина D связан с диабетом, сердечными заболеваниями, рассеянным склерозом, раком молочной железы и колоректальным раком».

Организм женщин старше 40 лет претерпевает определенные изменения – его мышечная масса начинает ухудшаться и возникает риск быстрее набрать вес, кости становятся слабее, а нервная система – более уязвимой и неустойчивой. Гинеколог Колевдова отметила в беседе с «МедикФорум», что для поддержания общего состояния здоровья женщины после 40 лет должны получать кальций, железо, магний и другие микроэлементы, а также витамины.Коледова рассказала, какие вещества должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.Этот жирорастворимый витамин играет важную роль в усвоении костями кальция, его достаток препятствует развитию остеопороза.Имеет решающее значение для поддержания прочности костей, правильного функционирования сердца, мышц и нервов, а также способствует правильному свертыванию крови.В то время как мужчинам требуется около 8 мг железа в ежедневном рационе, женщинам необходимо до 18 мг. При нехватке железа возникает анемия, ухудшается состояние щитовидной железы.Стабилизирует кровяное давление и очень важен для женщин старше 40 лет, особенно для тех, у кого есть риск высокого кровяного давления. Магний помогает организму усваивать кальций и способствует работе мышц, нервов, сердца.У женщин в постменопаузе более высокое потребление калия с пищей снижает риск инсульта.Одним из основных преимуществ омега-3 является то, что они могут помочь свести к минимуму негативные последствия старения, включая болезни сердца, инсульт и когнитивные расстройства.Женщинам старше 40 лет пробиотики помогают поддерживать здоровье кишечника и снижают риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны включаться в рацион после 50 лет.

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