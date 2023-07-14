«Табачный дым, являясь канцерогеном, может способствовать развитию злокачественных опухолей любого типа и локализации», - рассказала врач изданию «Подмосковье сегодня».

«Никто не говорит, что нужно перестать их употреблять совсем, но делать это следует в меру – не каждый день и в ограниченных количествах. Злоупотребление переработанными мясными продуктами способствует развитию рака желудка», - заявила специалистка.

Онколог Вахабова рассказала, какие вредные привычки в значительной степени увеличивают вероятность заболеть раком. Первое место в списке таких привычек, по мнению онколога, занимает курение.Помимо этого, склонность человека к возникновению злокачественных опухолей усиливает злоупотребление алкоголем и сахаром, которое стимулирует развитие воспалительных процессов. Вдобавок онколог Вахабова посоветовала не злоупотреблять переработанными мясными продуктами. По возможности нужно питаться так, чтобы всевозможных сосисок и колбас вообще не было в рационе. Либо необходимо строго контролировать их количество в повседневном меню и уж точно не есть переработанные мясные продукты каждый день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был назван возникающий ночью симптом рака почки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.