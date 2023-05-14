Онколог Вахабова: люди с самым высоким риском рака делятся на пять типов

«Имеет смысл пройти генетическое тестирование на мутации, которые способствуют образованию передающихся по наследству опухолей», - рассказала онколог «Российской газете».

Онколог Вахабова сообщила в интервью, что людей, наиболее подверженных онкозаболеваниям, можно условно поделить на пять типов.Врач констатировала, что самым высоким риск рака становится с возрастом. После 50 лет в организме мужчин и женщин происходит перестройка, связанная с естественным снижением выработки половых гормонов. Этот процесс может негативно влиять на иммунитет, увеличивая вероятность воспалений, ассоциированных с развитием опухолей. По словам Юлии Вахабовой, людям после 50 лет нельзя манкировать диспансеризацией – профилактические обследования являются самым эффективным способом вовремя обнаружить проблему.Те, кто курит, имеют в семь раз более высокий риск заболеть раком легких в сравнении с некурящими.Обычно в их семье неоднократно встречаются случаи рака одного вида.По словам Вахабовой, работникам вредных производств крайне важно следить за защищенностью органов дыхания и кожи, проходить диспансеризацию.Врач перечислила вирусы, заражение которыми повышает риск рака, – это гепатит В и гепатит С, а также ВПЧ (вируса папиллом человека), вирус Эпштейна-Барр.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды.

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