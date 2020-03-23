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Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у женщин - исследование

Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у женщин - исследование

Употребление тофу и продуктов, содержащих изофлавоны, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для молодых женщин и женщин в постменопаузе, согласно данным обсервационных исследований, опубликованных 23 марта в журнале Circulation.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы проанализировали данные более чем 200 000 человек, которые участвовали в трех проспективных исследованиях в области здравоохранения и питания. Участники не страдали от рака и болезней сердца, когда начались исследования. После устранения ряда других факторов, которые, как известно, увеличивают риск болезней сердца, ученые обнаружили:
  • Потребление тофу с высоким содержанием изофлавонов чаще, чем один раз в неделю, было связано с 18% меньшим риском болезней сердца по сравнению с 12% меньшим риском для тех, кто ел тофу менее одного раза в месяц.
  • Благоприятная связь с регулярным употреблением тофу обнаружена в основном у молодых женщин до менопаузы или у женщин в постменопаузе, которые не принимали гормоны.
«Несмотря на выводы, я не думаю, что тофу является волшебной пулей», - сказал ведущий автор исследования Ци Сун, доктор медицинских наук, доктор философии, исследователь Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана в Бостоне. - «Общее качество диеты по-прежнему важно учитывать, и тофу может стать полезным компонентом».

Сан отметил, что группы населения, которые традиционно употребляют пищу, богатую изофлавонами, включая тофу (Китай и Япония), имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с популяциями, которые придерживаются диеты, богатой мясом. Но потенциальные преимущества тофу и изофлавонов в связи с болезнями сердца требуют дополнительных исследований.

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Теги : тофу, болезни сердца
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Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у женщин - исследование
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