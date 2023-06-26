«За счет усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память», - констатировала врач.

«Чтобы не спровоцировать обезвоживание организма, после кофе необходимо выпивать стакан воды», - уточнила специалистка.

Как напиток кофе часто вызывает дискуссии о пользе его употребления для здоровья. Диетолог Королева отметила в комментарии для «Москва 24», что при правильном употреблении кофе проявляет немало полезных для здоровья свойств. В частности, напиток оказывает стимулирующее действие на мозг – деятельность его нейронов активизируется, что ведет к улучшению когнитивных функций, включая память и мышление.Говоря о правилах употребления кофе, Маргарита Королева посоветовала в первую очередь не злоупотреблять количеством напитка и его крепостью. Максимум можно себе позволить выпить две чашка за день.Врач Королева заявила о необходимости пить воду после кофе.Также медик порекомендовала помнить о способности кофе вызывать повышение артериального давления. Людям, которые склонны к его скачкам, а также гипертоникам и людям с аритмией лучше исключить его из своего повседневного рациона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам после 40 лет нужно обязательно употреблять в пищу продукты с кальцием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.