Врач Мухина: цельнозерновой хлеб при непереносимости злаков вредит иммунитету
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, кому вредит цельнозерновой хлеб.
Цельнозерновой хлеб считается особенно полезным, поскольку его употребление не вызывает резких скачков уровня сахара в крови (как это, например, происходит с белым хлебом). Но даже этот полезный хлеб можно есть без последствий далеко не всем. Врач Мухина проинформировала в интервью о случаях, когда цельнозерновой хлеб вредит организму.
В частности, противопоказанием для его употребления являются болезни органов ЖКТ.
«Прежде всего, цельнозерновой хлеб не разрешается есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может ухудшать состояние», – сказала Марият Мухина, беседуя с «Москвой 24».
Помимо этого, есть цельнозерновой хлеб не нужно когда имеется пищевая непереносимость конкретных злаковых либо глютена – растительного белка, содержащегося в ячмене, ржи и пшенице.
Мухина предупредила, что потребление цельнозернового хлеба, содержащего злак, не переносимый организмом, может спровоцировать негативную реакцию иммунной системы, воспаление. Цельнозерновой хлеб при непереносимости злаков вредит иммунитету, констатировала эксперт.
«Организм воспринимает данную еду фактически как вирус, бактерию. К ней синтезироваться антитела. Все это отрицательно действует на здоровье, нагружает иммунитет»,- заявила Марият Мухина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мухиной были названы сладости, способствующие развитию в организме рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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