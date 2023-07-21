Врач Мухина: цельнозерновой хлеб при непереносимости злаков вредит иммунитету

«Прежде всего, цельнозерновой хлеб не разрешается есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может ухудшать состояние», – сказала Марият Мухина, беседуя с «Москвой 24».

«Организм воспринимает данную еду фактически как вирус, бактерию. К ней синтезироваться антитела. Все это отрицательно действует на здоровье, нагружает иммунитет»,- заявила Марият Мухина.

Цельнозерновой хлеб считается особенно полезным, поскольку его употребление не вызывает резких скачков уровня сахара в крови (как это, например, происходит с белым хлебом). Но даже этот полезный хлеб можно есть без последствий далеко не всем. Врач Мухина проинформировала в интервью о случаях, когда цельнозерновой хлеб вредит организму.В частности, противопоказанием для его употребления являются болезни органов ЖКТ.Помимо этого, есть цельнозерновой хлеб не нужно когда имеется пищевая непереносимость конкретных злаковых либо глютена – растительного белка, содержащегося в ячмене, ржи и пшенице.Мухина предупредила, что потребление цельнозернового хлеба, содержащего злак, не переносимый организмом, может спровоцировать негативную реакцию иммунной системы, воспаление. Цельнозерновой хлеб при непереносимости злаков вредит иммунитету, констатировала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мухиной были названы сладости , способствующие развитию в организме рака.

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