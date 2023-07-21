Диетолог Мухина: сладости с добавкой E951 повышают риск развития рака

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сладости

Врач-диетолог Марият Мухина: признанный канцерогеном подсластитель аспартам известен как добавка E951 .

Диетолог Мухина обратила внимание на то, что сладости могут содержать в своем составе сахарозаменитель аспартам. Этот подсластитель был признан ВОЗ потенциальным канцерогеном. Таким образом, содержащие его сладости повышают риск развития рака.

«В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала аспартам потенциально опасным канцерогеном, который способен вызвать рак, считается, что все-таки вредными будут сладости с аспартамом», - поделилась Марият Мухина, беседуя с «Москвой 24».

Медик проинформировала, что входящий в состав продуктов питания аспартам известен как добавка E951. Сладости и другие продукты с добавкой E951 повышают, помимо прочего, склонность к ожирению.

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«Аспартам вызывает состояние, когда вкусовые рецепторы передают в мозг сигнал, что пошло сладкое, и выделятся инсулин. На фоне действия этого гормона у человека стимулируется аппетит», - объяснила диетолог Мухина.

По словам специалистки, употребление продуктов с этим подсластителем может спровоцировать переедание с существенным злоупотреблением калориями.

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Марият Мухина
Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : риск рака, сладости, Марият Мухина
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