Терапевт Белова: натуральный лимонад помогает «очистить» почки

«Сок клюквы должен быть натуральным и не содержать добавленного сахара, который способствует появлению в почках песка и камней», - предупредила медик в беседе с порталом «МедикФорум»..

Известно, что поддерживать здоровье почек помогает достаточное питье чистой воды. Чистая жидкость способствует тому, что почки эффективно выводят токсины и другие продукты жизнедеятельности с мочой. Но терапевт Белова рассказала, что помимо воды существуют и другие напитки, которые помогают «очистить» почки от нежелательных веществ и сохранить их здоровье.По словам терапевта Беловой, натуральный лимонад помогает «очистить» почки благодаря содержанию в лимонах и лаймах побочных продуктов азотной кислоты. Эти вещества обеспечивают профилактику нефролитиаза, предотвращая соединение кальция с другими минералами, приводящее к образованию кристаллов и камней в почках.Клюква содержит ценный компонент, препятствующий прилипанию бактерий кишечной палочки к стенкам мочевыводящих путей. Эта бактерия является причиной 80-90% всех случаев ИМП (инфекции мочевыводящих путей). Если такая инфекция возникает и не лечится, она может распространиться на почки и вызвать развитие пиелонефрита.Исследование ученых из Университета Колорадо показало, что немного вина бывает полезно для почек и для сердца пациентов, у которых уже есть заболевания почек. Было установлено, что употребление половины бокала вина было связано с более низким риском хронического заболевания почек на 37% по сравнению с людьми, которые не пили вино. Среди участников с хроническим заболеванием почек те, кто ежедневно выпивал немного вина, имели на 29% меньше шансов заболеть сердечными заболеваниями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цельнозерновой хлеб может быть вредным для некоторых людей.

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