Питье теплой воды помогает добиться похудения

«Я против голодовок, это не работает. Если вы ограничиваете себя в питании, то всегда будет новая прибавка в весе», - сказала медик.

«жиры являются источниками построения половых и стрессовых гормонов, без которых похудение невозможно».

Врач Волкова рассказала, что помогает добиться похудения без голодовок. Специалист сообщила, что людям, которые хотят сбросить лишние килограммы, нужно выстроить свой суточный рацион таким образом, чтобы организм не испытывал голодных мук.Волкова подчеркнула, что для похудения не нужно слишком сильно урезать количество пищи и калорий – их серьезный дефицит может лишь навредить.По словам специалиста, худеющим людям нужно регулярно завтракать и питаться так, чтобы значительная часть суточной нормы калорий употреблялась в первой половине дня.Еще один совет врача – пить воду. Волкова объяснила, что иногда как чувство голода ощущается потребность организма в жидкости. Поэтому, ощутив прилив аппетита, полезно выпить теплой воды – если спустя 20 минут голод не стихнет, можно поесть.Также врач порекомендовала употреблять достаточное количество жиров –Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиросодержащие продукты можно есть при похудении.

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